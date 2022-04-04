В Средиземном море утонули более 90 мигрантов

По словам известной гуманитарной группы, более 90 человек в переполненной лодке утонули в Средиземном море в результате последней трагедии, связанной с мигрантами, отправляющимися из Северной Африки в поисках лучшей жизни в Европу.
«Врачи без границ» заявили, что мигранты находились на судне, которое покинуло Ливию на прошлой неделе. Пока неясно, когда именно лодка попала в беду, сказал Хуан Матиас Хиль, глава миссии группы.
Группа MSF, заявила, что нефтяной танкер спас четырех мигрантов рано утром в субботу в международных водах. Выжившие сообщили, что находились на лодке вместе с примерно 100 другими мигрантами.
MSF сообщила, что танкер не ответил на призывы не возвращать мигрантов в Ливию, где «они почти наверняка столкнутся с задержанием, оскорблениями и жестоким обращением».
Группа призвала Италию и Мальту «назначить безопасное место для выживших». Она также призвала агентство по охране границ Европейского Союза Frontex и другие агентства ЕС раскрыть подробности инцидента.
Мигранты регулярно пытаются пересечь Средиземное море из североафриканской страны в попытке добраться до европейских берегов. Страна стала основным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войны и нищеты в Африке и на Ближнем Востоке.
В последние годы торговцы людьми извлекли выгоду из хаоса в Ливии, переправляя мигрантов через протяженные границы богатой нефтью страны с шестью странами. Затем мигрантов обычно упаковывают в плохо оборудованные резиновые лодки и отправляют в рискованные морские путешествия.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 300 мигрантов погибли или считались погибшими на маршруте Центрального Средиземноморья в период с 1 января по 28 марта. Около 3100 человек были перехвачены и отправлены обратно в Ливию.
Вернувшись в Ливию, мигрантов, как правило, отправляют в государственные центры содержания под стражей, полные издевательств и жестокого обращения.
В 2021 году не менее 32 425 мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию. По данным МОМ, в прошлом году утонуло не менее 1553 человек.
Следователи, уполномоченные высшим органом ООН по правам человека, обнаружили доказательства возможных преступлений против человечности, совершенных в Ливии в отношении задержанных в стране мигрантов.
«Врачи без границ» заявили, что мигранты находились на судне, которое покинуло Ливию на прошлой неделе. Пока неясно, когда именно лодка попала в беду, сказал Хуан Матиас Хиль, глава миссии группы.
Группа MSF, заявила, что нефтяной танкер спас четырех мигрантов рано утром в субботу в международных водах. Выжившие сообщили, что находились на лодке вместе с примерно 100 другими мигрантами.
MSF сообщила, что танкер не ответил на призывы не возвращать мигрантов в Ливию, где «они почти наверняка столкнутся с задержанием, оскорблениями и жестоким обращением».
Группа призвала Италию и Мальту «назначить безопасное место для выживших». Она также призвала агентство по охране границ Европейского Союза Frontex и другие агентства ЕС раскрыть подробности инцидента.
Мигранты регулярно пытаются пересечь Средиземное море из североафриканской страны в попытке добраться до европейских берегов. Страна стала основным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войны и нищеты в Африке и на Ближнем Востоке.
В последние годы торговцы людьми извлекли выгоду из хаоса в Ливии, переправляя мигрантов через протяженные границы богатой нефтью страны с шестью странами. Затем мигрантов обычно упаковывают в плохо оборудованные резиновые лодки и отправляют в рискованные морские путешествия.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 300 мигрантов погибли или считались погибшими на маршруте Центрального Средиземноморья в период с 1 января по 28 марта. Около 3100 человек были перехвачены и отправлены обратно в Ливию.
Вернувшись в Ливию, мигрантов, как правило, отправляют в государственные центры содержания под стражей, полные издевательств и жестокого обращения.
В 2021 году не менее 32 425 мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию. По данным МОМ, в прошлом году утонуло не менее 1553 человек.
Следователи, уполномоченные высшим органом ООН по правам человека, обнаружили доказательства возможных преступлений против человечности, совершенных в Ливии в отношении задержанных в стране мигрантов.
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