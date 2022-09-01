В случае полномасштабной ядерной войны может погибнуть 60% всего населения Земли

Ученые спрогнозировали ситуацию, при которой россия и страны НАТО применят более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. В таком случае в районе атакованных территорий возникнут огненные бури, произойдет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи. Эти облака окутают всю планету, и начнется ядерная зима, которая будет длиться несколько десятилетий.
Об этом говорится в исследовании климатологов из Ратгерского университета США.
Непосредственно из-за ядерных взрывов умрет до 360 млн людей, а еще более 5 млрд (это 60% всего населения Земли) «станут жертвами голода», который начнется на Земле из-за невозможности добывать и производить пищу.
Непосредственно из-за ядерных взрывов умрет до 360 млн людей, а еще более 5 млрд (это 60% всего населения Земли) «станут жертвами голода», который начнется на Земле из-за невозможности добывать и производить пищу.
После начала войны в Украине российские власти неоднократно грозили западным странам ядерным оружием, если они продолжат помогать украинской армии. Ядерные силы рф были приведены в полную боевую готовность 24 февраля.
По мнению сотрудников Института изучения войны (ISW), российский президент владимир путин может использовать риторику о ядерной войне, чтобы аннексировать захваченные украинские территории и не позволить украинцам начать контрнаступление для их освобождения.
В то же время, аналитики из Rand Corporation считают, что москва может нанести ядерный удар по Европе, чтобы пойти на «горизонтальную эскалацию» войны в Украине в случае, если кремль придет к выводу о неизбежности военного конфликта с НАТО.
По мнению сотрудников Института изучения войны (ISW), российский президент владимир путин может использовать риторику о ядерной войне, чтобы аннексировать захваченные украинские территории и не позволить украинцам начать контрнаступление для их освобождения.
В то же время, аналитики из Rand Corporation считают, что москва может нанести ядерный удар по Европе, чтобы пойти на «горизонтальную эскалацию» войны в Украине в случае, если кремль придет к выводу о неизбежности военного конфликта с НАТО.
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