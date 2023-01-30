В Словении разоблачили двух шпионов рф

10:53 30 января Киев, Украина

В Любляне служба разведки и безопасности Словении разоблачила двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу россии.



Об этом сообщает издание Delo.



За шпионаж и предоставление ложных сведений двум подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.



По неофициальной информации, двое российских агентов с гражданством одной из южноамериканских стран (по крайней мере один из них имеет аргентинское гражданство) работали под фальшивыми именами, и их задержали в арендованном офисе в офисном здании в люблянском районе Бежиград.



Окружная государственная прокуратура в Любляне начала досудебное производство по обращению словенской Службы разведки и безопасности.



Двое российских агентов, как считается, находились на службе российской военной разведки ГРУ и работали по сложной программе "спящих агентов". Большинство из таких агентов имеют фальшивые документы и гражданство третьих стран, часто из стран Южной Америки, и большинство из них работают под прикрытием военной разведки ГРУ.