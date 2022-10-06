В Словении легализовали однополые браки

Депутаты парламента Словении проголосовали за поправку, позволяющую однополым парам жениться и усыновлять детей. Словения стала первой в Восточной Европе страной, одобрившей эту реформу.
Об этом пишет Euronews.
За поправку в Семейный кодекс проголосовали 48 депутатов, 29 были против и один воздержался.
В июле высший суд Словении постановил, что закон, определяющий брак только между мужчиной и женщиной, дискриминирует пары геев и лесбиянок. Суд немедленно приостановил действие этих статей и обязал парламент внести изменения в текст закона в течение шести месяцев.
Так Словения стала первой бывшей коммунистической страной в Европе, одобрившей эту реформу, поскольку большинство ее соседей не разрешают гражданские союзы или однополые браки.
Правительство Эстонии ближе всего подошло к этому вопросу в 2016 году, когда согласилось признать однополые союзы, созданные в других странах.
В Хорватии, Чехии, Венгрии и Черногории действуют законы, устанавливающие однополые гражданские партнерства.
За поправку в Семейный кодекс проголосовали 48 депутатов, 29 были против и один воздержался.
В июле высший суд Словении постановил, что закон, определяющий брак только между мужчиной и женщиной, дискриминирует пары геев и лесбиянок. Суд немедленно приостановил действие этих статей и обязал парламент внести изменения в текст закона в течение шести месяцев.
Так Словения стала первой бывшей коммунистической страной в Европе, одобрившей эту реформу, поскольку большинство ее соседей не разрешают гражданские союзы или однополые браки.
Правительство Эстонии ближе всего подошло к этому вопросу в 2016 году, когда согласилось признать однополые союзы, созданные в других странах.
В Хорватии, Чехии, Венгрии и Черногории действуют законы, устанавливающие однополые гражданские партнерства.
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