В Словении легализовали однополые браки

14:33 06 октября Киев, Украина

Депутаты парламента Словении проголосовали за поправку, позволяющую однополым парам жениться и усыновлять детей. Словения стала первой в Восточной Европе страной, одобрившей эту реформу.

Об этом пишет Euronews.



За поправку в Семейный кодекс проголосовали 48 депутатов, 29 были против и один воздержался.



В июле высший суд Словении постановил, что закон, определяющий брак только между мужчиной и женщиной, дискриминирует пары геев и лесбиянок. Суд немедленно приостановил действие этих статей и обязал парламент внести изменения в текст закона в течение шести месяцев.



Так Словения стала первой бывшей коммунистической страной в Европе, одобрившей эту реформу, поскольку большинство ее соседей не разрешают гражданские союзы или однополые браки.



Правительство Эстонии ближе всего подошло к этому вопросу в 2016 году, когда согласилось признать однополые союзы, созданные в других странах.



В Хорватии, Чехии, Венгрии и Черногории действуют законы, устанавливающие однополые гражданские партнерства.