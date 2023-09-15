Партия Smer-SD, которая находится под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая против поддержки Украины оружием, занимает лидирующее положение в предвыборных опросах в преддверии парламентских выборов, запланированных на 30 сентября.
Эту информацию подтверждают данные опроса, проведенного компанией AKO, которые опубликовала словацкая газета SME.
Согласно результатам опроса, партия Smer-SD собрала бы наибольшее число голосов, достигнув 19,4%.
На втором месте идет партия "Прогрессивная Словакия" (PS), которая является сторонником поддержки Украины, с результатом 18,2%, а на третьем месте — партия "Голос" (Hlas-SD) с 15,1%.
"Прогрессивная Словакия" обещает продолжать активно поддерживать Украину, совместно с партнерами из Европы и НАТО, если она получит власть после выборов.
В предстоящих парламентских выборах в Словакии также представлены следующие партии: SaS с результатом 7,4%, коалиция OĽANO и друзей, "За народ" и Христианский союз с 7%, "Словацкая национальная партия" (SNS) с 6%, и Христианско-демократический союз (KDH) с 6%. За ними идут движение "Мы семья" с 5,3% и ультраправое движение "Республика" с 5,2%.
Важно отметить, что партия ультраправого политика Мариана Котлебы, ĽSNS, не смогла набрать необходимые пять процентов и получила лишь 0,6% поддержки в опросах.
Роберт Фицо выразил свою готовность немедленно прекратить все поставки военной помощи Украине и выступил против стремления Украины вступить в НАТО, а также осудил санкции ЕС в отношении россии.
Эту информацию подтверждают данные опроса, проведенного компанией AKO, которые опубликовала словацкая газета SME.
Согласно результатам опроса, партия Smer-SD собрала бы наибольшее число голосов, достигнув 19,4%.
На втором месте идет партия "Прогрессивная Словакия" (PS), которая является сторонником поддержки Украины, с результатом 18,2%, а на третьем месте — партия "Голос" (Hlas-SD) с 15,1%.
"Прогрессивная Словакия" обещает продолжать активно поддерживать Украину, совместно с партнерами из Европы и НАТО, если она получит власть после выборов.
В предстоящих парламентских выборах в Словакии также представлены следующие партии: SaS с результатом 7,4%, коалиция OĽANO и друзей, "За народ" и Христианский союз с 7%, "Словацкая национальная партия" (SNS) с 6%, и Христианско-демократический союз (KDH) с 6%. За ними идут движение "Мы семья" с 5,3% и ультраправое движение "Республика" с 5,2%.
Важно отметить, что партия ультраправого политика Мариана Котлебы, ĽSNS, не смогла набрать необходимые пять процентов и получила лишь 0,6% поддержки в опросах.
Роберт Фицо выразил свою готовность немедленно прекратить все поставки военной помощи Украине и выступил против стремления Украины вступить в НАТО, а также осудил санкции ЕС в отношении россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии