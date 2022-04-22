В Сирии произошли два взрыва, минимум 7 погибших

Недалеко от турецкой границы, в двух районах на северо-западе Сирии, удерживаемых повстанцами, прогремели два взрыва, в результате которых минимум 7 человек погибли.
Сообщается, что в результате взрыва на перекрестке дорог на окраине города Аль-Баб, к северу от провинции Алеппо, пять человек были убиты и 20 ранены, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Через несколько часов в результате взрыва автомобиля в городе Африн были убиты по меньшей мере два мирных жителя и 17 ранены.
Также упоминается, что два города, которыми Турция управляет с помощью поддерживаемых ею сирийских арабских повстанцев, в прошлом году часто подвергались бомбардировкам, проведенным в многолюдных гражданских районах.
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