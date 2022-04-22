В Сирии произошли два взрыва, минимум 7 погибших

22:55 24 ноября Киев, Украина

Недалеко от турецкой границы, в двух районах на северо-западе Сирии, удерживаемых повстанцами, прогремели два взрыва , в результате которых минимум 7 человек погибли.

“По словам очевидцев и источников в полиции, во вторник в районах на северо-западе Сирии, недалеко от турецкой границы и под сильным турецким влиянием, в результате двух взрывов бомб погибли по меньшей мере семь человек и были ранены десятки человек”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва на перекрестке дорог на окраине города Аль-Баб, к северу от провинции Алеппо, пять человек были убиты и 20 ранены, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Через несколько часов в результате взрыва автомобиля в городе Африн были убиты по меньшей мере два мирных жителя и 17 ранены.

“Представители органов гражданской обороны заявили, что число погибших должно возрасти”, — говорится в сообщении.

Также упоминается, что два города, которыми Турция управляет с помощью поддерживаемых ею сирийских арабских повстанцев, в прошлом году часто подвергались бомбардировкам, проведенным в многолюдных гражданских районах.