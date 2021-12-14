В Сингапуре появились роботы-курьеры

19:43 12 Апрель Киев, Украина

Сингапуре запустили пилотный проект бесконтактной доставки, в течение года роботы -курьеры будут развозить продукты по домам.



Об этом пишет Reuters.



Компания предложила услуги роботов 700 домашним. Роботы разработаны OTSAW Digital и имеют название "Camello".

Заказчики могут бронировать места для доставки молока и яиц, а приложение сообщает, когда робот приближается к месту выдачи, как правило уже в вестибюле многоквартирного дома.



Сообщается, что роботы оснащены 3D-датчиками, камерой и двумя отсеками, каждый из которых может перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через интернет, осуществляют четыре или пять доставок в день в будни и готовы к вызову в течение половины дня в субботу.