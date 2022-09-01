В Сингапуре отменят уголовную ответственность за однополый секс

Власти Сингапура хотят отменить уголовную ответственность за однополый секс. Вместе с тем запрет на однополые браки останется в силе.
Об этом сообщает BBC.
Премьер-министр Ли Сянь Лун объявил на национальном телевидении. По мнению главы правительства, "это правильная вещь и то, что большинство сингапурцев примет" .
Об этом сообщает BBC.
Премьер-министр Ли Сянь Лун объявил на национальном телевидении. По мнению главы правительства, "это правильная вещь и то, что большинство сингапурцев примет" .
Сингапур унаследовал этот закон от британцев и решил сохранить его после обретения независимости в 1965 году. Поскольку в последние годы он не применялся активно, в Сингапуре расцвело все более заметное ЛГБТ-сообщество. Активисты давно требовали отмены закона, утверждая, что он закрепляет общественную стигматизацию геев и противоречит конституции Сингапура, запрещающей дискриминацию. Например, любой контент, который считается "пропагандой гомосексуализма", может быть запрещен к трансляции в Сингапуре, а телешоу и фильмы в прошлом подвергались цензуре.
Сингапур — последнее место в Азии, где начали действовать права ЛГБТ, после Индии, Тайваня и Таиланда.
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