В Сингапуре отменят уголовную ответственность за однополый секс

14:08 22 августа Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



Премьер-министр Ли Сянь Лун объявил на национальном телевидении. По мнению главы правительства, "это правильная вещь и то, что большинство сингапурцев примет" . Власти Сингапура хотят отменить уголовную ответственность за однополый секс. Вместе с тем запрет на однополые браки останется в силе.Об этом сообщает BBC.Премьер-министр Ли Сянь Лун объявил на национальном телевидении. По мнению главы правительства, "это правильная вещь и то, что большинство сингапурцев примет" .

“Наконец-то мы сделали это, и мы в восторге от того, что этот дискриминационный, устаревший закон наконец отменят. Есть ощущение, что, возможно, это заняло слишком много времени, но это должно было произойти” , – сказал BBC ЛГБТ -активист Джонсон Онг .

Сингапур унаследовал этот закон от британцев и решил сохранить его после обретения независимости в 1965 году. Поскольку в последние годы он не применялся активно, в Сингапуре расцвело все более заметное ЛГБТ-сообщество. Активисты давно требовали отмены закона, утверждая, что он закрепляет общественную стигматизацию геев и противоречит конституции Сингапура, запрещающей дискриминацию. Например, любой контент, который считается "пропагандой гомосексуализма", может быть запрещен к трансляции в Сингапуре, а телешоу и фильмы в прошлом подвергались цензуре.

Сингапур — последнее место в Азии, где начали действовать права ЛГБТ, после Индии, Тайваня и Таиланда.