В Швейцарии упало потребление газа на 20%

В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20%.
Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, пишет "Европейская правда".
По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.
Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.
Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.
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