В Швейцарии упало потребление газа на 20%

12:09 21 сентября Киев, Украина

В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20%.

 
Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, пишет "Европейская правда".
 
"Компании отреагировали на высокую цену на газ", - сказал Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.
 
По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.

Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.