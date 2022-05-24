В Швейцарии разрешили однополые браки

20:59 18 декабря Киев, Украина

В Швейцарии на законодательном уровне разрешено заключать браки с представителями своего пола.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в пятницу, 18 декабря.



В Национальном совете (нижняя палата парламента) закон поддержали 136 депутатов, 48 высказались против, девять воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.



Теперь в Швейцарии разрешаются однополые браки, кроме того, лесбийским парам предоставляется доступ к банкам спермы.



Отметим, что с 2007 в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства, но членам таких семей, в частности, не разрешено усыновлять детей.