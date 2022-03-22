В Швейцарии арестованы апартаменты путинского олигарха Петра Авена

Швейцарские власти арестовали роскошные апартаменты в горах, которые, как считается, принадлежат российскому олигарху Петру Авену.
Об этом пишет Reuters.
Управление имущества кантона Берн сообщило, что квартира принадлежит Авену, которого Швейцария назвала близким соратником президента РФ Владимира Путина и основным акционером группы, владеющей крупнейшим частным банком России Альфа.
Как пишет местное издание NZZ am Sonntag, квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже VIP-комплекса на гольф-курорте.
Авен не ответил на запрос агентства о комментарии, но в прошлом месяце заявил, что намерен обжаловать "необоснованные" санкции ЕС, к которым присоединилась и Швейцария.
Издание напоминает, что нейтральная Швейцария является центром управления активами и торговли российскими товарами.
По оценкам банкиров, в банках страны сохраняется до 213 млрд долл российского капитала.
Ранее Евросоюз принял решение применить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщали, что это решение не отразится на операционной деятельности "Альфа-Банка".
Позже в Альфа-Банке заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует Национальный банк Украины.
Национальный банк Украины признал акционеров украинского "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.
Об этом пишет Reuters.
Управление имущества кантона Берн сообщило, что квартира принадлежит Авену, которого Швейцария назвала близким соратником президента РФ Владимира Путина и основным акционером группы, владеющей крупнейшим частным банком России Альфа.
Как пишет местное издание NZZ am Sonntag, квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже VIP-комплекса на гольф-курорте.
Авен не ответил на запрос агентства о комментарии, но в прошлом месяце заявил, что намерен обжаловать "необоснованные" санкции ЕС, к которым присоединилась и Швейцария.
Издание напоминает, что нейтральная Швейцария является центром управления активами и торговли российскими товарами.
По оценкам банкиров, в банках страны сохраняется до 213 млрд долл российского капитала.
Ранее Евросоюз принял решение применить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщали, что это решение не отразится на операционной деятельности "Альфа-Банка".
Позже в Альфа-Банке заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует Национальный банк Украины.
Национальный банк Украины признал акционеров украинского "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.
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