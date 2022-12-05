В Швеции убили блогера, критиковавшего Кадырова

В Швеции убили чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, открыто критиковавшего президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на телеграмм-канал 1ADAT, а также на информацию соратников блогера.
По данным медиа, Абдурахманов был застрелен в ночь с 1 на 2 декабря 2022 года.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на телеграмм-канал 1ADAT, а также на информацию соратников блогера.
По данным медиа, Абдурахманов был застрелен в ночь с 1 на 2 декабря 2022 года.
О том, что живущие в Швеции Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появилось сообщение, что блогера могли убить.
Неподтвержденная информация об убийстве блогера ранее появилась в одном из телеграмм-каналов поклонников непризнанной Ичкерии.
Последнее сообщение Абдурахманов обнародовал в собственном телеграмм-канале вечером 30 ноября.
Под последним видео в его ютуб-канале пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь.
В феврале 2020 года на Абдурахманова уже совершали покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападающего и вызвать полицию.
Шведские правоохранители заявили, что причиной нападения стала критика в адрес Ахмата Кадырова – экс-президента Чечни и отца нынешнего главы республики.
Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане россии. Конкретных заказчиков преступления они не назвали, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".
После вынесения приговора по делу о нападении на оппозиционного блогера правоохранители предотвратили в Германии покушение на его брата Мухаммада. Организатором его убийства, по словам правозащитников, был, вероятно, Парудди Эдельгериев, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства критика Кадырова по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала Deutsche Welle.
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