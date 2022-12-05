В Швеции убили блогера, критиковавшего Кадырова

11:45 05 декабря Киев, Украина





Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на телеграмм-канал 1ADAT, а также на информацию соратников блогера.



По данным медиа, Абдурахманов был застрелен в ночь с 1 на 2 декабря 2022 года. В Швеции убили чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, открыто критиковавшего президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на телеграмм-канал 1ADAT, а также на информацию соратников блогера.По данным медиа, Абдурахманов был застрелен в ночь с 1 на 2 декабря 2022 года.

"У нас достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брата, Мухаммада, спрятали спецслужбы", - говорится в сообщении оппозиционного телеграмм-канала.

О том, что живущие в Швеции Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появилось сообщение, что блогера могли убить.



Неподтвержденная информация об убийстве блогера ранее появилась в одном из телеграмм-каналов поклонников непризнанной Ичкерии.



Последнее сообщение Абдурахманов обнародовал в собственном телеграмм-канале вечером 30 ноября.



Под последним видео в его ютуб-канале пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь.

“Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграмме. 30 ноября он не предупредил”, - написал один из комментаторов.

В феврале 2020 года на Абдурахманова уже совершали покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападающего и вызвать полицию.



Шведские правоохранители заявили, что причиной нападения стала критика в адрес Ахмата Кадырова – экс-президента Чечни и отца нынешнего главы республики.



Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане россии. Конкретных заказчиков преступления они не назвали, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".



После вынесения приговора по делу о нападении на оппозиционного блогера правоохранители предотвратили в Германии покушение на его брата Мухаммада. Организатором его убийства, по словам правозащитников, был, вероятно, Парудди Эдельгериев, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.



В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства критика Кадырова по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала Deutsche Welle.