В Швеции специально обученные вороны убирают окурки на улицах

Всех раздражает мусор на улицах и во дворах. Но приучить людей относиться к чистоте на улице, как и у себя в доме – задача практически не выполнимая. Особым мусором являются окурки. Многие курильщики считают нормой затянуться перед входом в транспорт и швырнуть на землю окурок. А ведь на нем остаётся слюна с бактериями и вирусами.

Как оказалось, легче научить убирать мелкий мусор с улиц… ворон! Клининговая компания из Швеции Corvid Cleaning начала программу обучения ворон навыку собирать с городских улиц мелкий мусор, в частности окурки. Подобранный мусор птицы опускают в автомат и в обмен получают из него корм.

"Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - заметила основательница Corvid Cleaning Кристиана Гюнтер-Ханссена.

Подобное нововведение, по мнению властей городка Седертелье, где внедрят пилотный проект, позволит на 75% уменьшить расходы на уборку улиц. Ведь по наблюдениям, ежегодно шведские граждане выбрасывают на улицах более 1 млрд окурков, а это более половины всего уличного мусора.

Кстати, знали ли вы, что по интеллекту вороны н одном уровне с человекообразными обезьянами. Это подтвердили ученые из Института когнитивных наук Оснабрюкского университета.