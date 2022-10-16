В Швеции провели оригинальную акцию в поддержку ВСУ

В честь Дня защитников и защитниц Украины 14 октября активисты Stand with Ukraine Gothenburg организовали демонстрацию во втором по величине городе Швеции, чтобы почтить и выразить благодарность украинским воинам, которые сейчас борются с тьмой из российской федерации.
С центральной площади активисты отправились по улицам города с украинскими флагами и плакатами, чтобы привлечь внимание граждан Швеции к продолжающейся войне. Акция продолжилась у российского консульства, где активисты протестуют каждый рабочий день с начала войны.
От имени ВСУ участники акции доставили под консульство рф частично мобилизованных. У забора филиала Мордора выгрузили черные мешки с надписью: "ВСУ: защищаем Украину, фасуем в пакеты оккупантов 2-й армии мира".
Активисты призвали европейское общество и правительства увеличить поставку в Украину тяжелого вооружения для поддержки украинской армии и украинцев.
Украинские дети из школы «Венок» исполняли национальный казацкий танец и народные песни, чтобы показать богатство украинской культуры. Представители местной инициативы Fika med Ukraina вручили дипломы Stand with Ukraine Gothenburg, школе «Веночек» и украинской общине Гетеборга, чтобы выразить благодарность за поддержку добровольческой армии Украины. Это свидетельствует о том, что украинцы за границей объединились, чтобы помогать украинской армии в полной и окончательной победе ВСУ.
События демонстрации освещались журналисткой украинского медиа Espreso.TV. Фото: Вячеслав Туровский.
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