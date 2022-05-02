В Швеции провели акцию, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям рф

Швеция протестует против военных преступлений и финансирования РФ.
Вчера шведское сообщество Stand With Ukraine Gothenburg провели акцию, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям РФ в Украине. Также активисты призывали отказаться от российских энергоносителей, чтоб вырученные газовые евро не шли на финансирование российского террора.
Более двух месяцев активисты ежедневно несут караул у консульства рф в Гётеборге, а по субботам проводят масштабные акции на площади города, чтоб продолжать обращать внимание шведского общества на войну в Украине.
Все неравнодушные к судьбе Украины сейчас сплотились в порыве помочь стране выиграть войну как можно скорее и призвать руководство рф к ответственности за преступления.
Стоит отметить, что благодаря усилиям шведских активистов не только украинские СМИ узнали о бабушке-ватнице, которая олицетворяет всю идеологию ватного русского мира, но и распространили это видео с английскими субтитрами.
За 5 дней оно набрало более 640 тысяч просмотров в YouTube. В шведских СМИ сообщалось, что оскорбления, провокации на активистов у консульства также не редкость. От этого решимость и единство представителей украинской диаспоры только крепчают. Более ощутимой становится и поддержка шведских властей: после нападок со стороны лиц с российскими полномочиями полиция усиливает свое присутствие возле консульства.
Общество столь отдаленного от Украины города Гётеборг просто поражает своим энтузиазмом и сплоченностью. Вместе с Help Ukraine Gothenburg (HUG), которые оказывают гуманитарную помощь украинским беженцам и Украине в целом с начала войны провели фандрейзинг для приобретения авто скорой помощи и медикаментов.
Последнее мероприятие по сбору средств прошло в формате пасхальной ярмарки в церкви 23 апреля.
Кроме того, Университетская больница Сальгренска помогла активистам оснастить машину всем необходимым оборудованием. Катя Бланк, основательница HUG, в соцсетях поделилась, что благодаря пожертвованиям также собрали средства на покупку еще трех медицинских карет в Румынии, которые отправились в детские больницы Одессы.
Все неравнодушные к судьбе Украины сейчас сплотились в порыве помочь стране выиграть войну как можно скорее и призвать руководство рф к ответственности за преступления.
Стоит отметить, что благодаря усилиям шведских активистов не только украинские СМИ узнали о бабушке-ватнице, которая олицетворяет всю идеологию ватного русского мира, но и распространили это видео с английскими субтитрами.
За 5 дней оно набрало более 640 тысяч просмотров в YouTube. В шведских СМИ сообщалось, что оскорбления, провокации на активистов у консульства также не редкость. От этого решимость и единство представителей украинской диаспоры только крепчают. Более ощутимой становится и поддержка шведских властей: после нападок со стороны лиц с российскими полномочиями полиция усиливает свое присутствие возле консульства.
Общество столь отдаленного от Украины города Гётеборг просто поражает своим энтузиазмом и сплоченностью. Вместе с Help Ukraine Gothenburg (HUG), которые оказывают гуманитарную помощь украинским беженцам и Украине в целом с начала войны провели фандрейзинг для приобретения авто скорой помощи и медикаментов.
Последнее мероприятие по сбору средств прошло в формате пасхальной ярмарки в церкви 23 апреля.
Кроме того, Университетская больница Сальгренска помогла активистам оснастить машину всем необходимым оборудованием. Катя Бланк, основательница HUG, в соцсетях поделилась, что благодаря пожертвованиям также собрали средства на покупку еще трех медицинских карет в Румынии, которые отправились в детские больницы Одессы.
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