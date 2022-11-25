В Швеции начался суд над двумя шпионами рф

В условиях полной секретности в Стокгольме начался суд над двумя братьями иранского происхождения, обвиняемыми в шпионаже в пользу рф и угрозе безопасности Швеции.
Об этом сообщает SVT.
Процесс, который начался в Стокгольмском окружном суде, особенный. Внимание журналистов к нему было очень большим, но большая часть заседания проходит за закрытыми дверями.
Об этом сообщает SVT.
Процесс, который начался в Стокгольмском окружном суде, особенный. Внимание журналистов к нему было очень большим, но большая часть заседания проходит за закрытыми дверями.
Двух братьев подозревают в том, что они раскрыли секретную информацию российской службе военной безопасности ГРУ. В Швеции крайне мало людей, имеющих доступ к материалам, к которым будет иметь доступ суд во время судебного процесса. Поэтому прокуроры требовали закрытости процесса.
Даже большинство свидетелей, которые будут вызваны на слушания, конфиденциальны.
Даже большинство свидетелей, которые будут вызваны на слушания, конфиденциальны.
Младший брат в начале суда все время молча сидел рядом с адвокатом. Старший брат был более активным, часто разговаривал с адвокатом или листал бумаги. Оба отрицают свою вину.
Один из обвиняемых работал в Службе безопасности Швеции с 2014 по 2015 год, а до этого – в шведских вооруженных силах. Считается, что во время работы он собирал секретную информацию.
Прокуратура заявила, что этот акт считается серьезным правонарушением, поскольку он "касается обстоятельств большой важности", а собранная информация "может причинить вред Швеции" в руках иностранного государства.
Прокуратура заявила, что этот акт считается серьезным правонарушением, поскольку он "касается обстоятельств большой важности", а собранная информация "может причинить вред Швеции" в руках иностранного государства.
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