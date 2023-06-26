В Швеции из-за несчастного случая в парке аттракционов погиб человек, еще 9 травмированы

07:59 26 июня Киев, Украина





Об этом сообщает SVT.



По данным экстренных служб, вагончик на американских горках в парке развлечений Gröna Lund сошел с рельсов, после чего застрял. В результате люди выпали из вагончика с высоты. В столице Швеции Стокгольме на аттракционе в парке развлечений произошел несчастный случай, один человек погиб, еще девять получили травмы.Об этом сообщает SVT.По данным экстренных служб, вагончик на американских горках в парке развлечений Gröna Lund сошел с рельсов, после чего застрял. В результате люди выпали из вагончика с высоты.

"Это невероятно трагично и шокирующее. К сожалению, мы получили новость о том, что один человек погиб и несколько получили ранения", - отметила Анника Троселиус, информационная менеджер Gröna Lund.

Часть посетителей аттракциона оказались в ловушке наверху, спасателям пришлось спускать их вниз. В общей сложности после аварии в больницу госпитализировали 9 людей — как детей, так и взрослых.

В настоящее время полиция начала предварительное расследование.

Из-за аварии парк будет закрыт как минимум на неделю. Об этом компания сообщила на пресс-конференции.