В Швеции из-за несчастного случая в парке аттракционов погиб человек, еще 9 травмированы

В столице Швеции Стокгольме на аттракционе в парке развлечений произошел несчастный случай, один человек погиб, еще девять получили травмы.
Об этом сообщает SVT.
По данным экстренных служб, вагончик на американских горках в парке развлечений Gröna Lund сошел с рельсов, после чего застрял. В результате люди выпали из вагончика с высоты.
Об этом сообщает SVT.
По данным экстренных служб, вагончик на американских горках в парке развлечений Gröna Lund сошел с рельсов, после чего застрял. В результате люди выпали из вагончика с высоты.
Часть посетителей аттракциона оказались в ловушке наверху, спасателям пришлось спускать их вниз. В общей сложности после аварии в больницу госпитализировали 9 людей — как детей, так и взрослых.
В настоящее время полиция начала предварительное расследование.
Из-за аварии парк будет закрыт как минимум на неделю. Об этом компания сообщила на пресс-конференции.
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