В Штатах закончили расследование о возможном вмешательстве Трампа в выборы

09:52 10 января Киев, Украина





Судья Верховного суда округа Фултон Роберт Макберни, который осуществлял надзор за работой коллегии, издал в понедельник двухстраничный приказ о роспуске специального большого жюри, заявив, что оно завершило свою работу и представило окончательный отчет.



Длительное



Решение о том, обращаться ли за обвинительным заключением к обычному большому жюри, будет принято окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис. Пресс-секретарь Уиллис Джефф ДиСантис заявил, что офис не имеет никаких комментариев относительно завершения работы коллегии.



В своем приказе Макберни написал, что специальное большое жюри рекомендовало обнародовать его отчет. Он назначил слушания на 24 января, чтобы определить, следует ли обнародовать весь отчет или его часть, и сказал, что окружной прокуратуре и средствам массовой информации будет предоставлена возможность высказать свои аргументы на этом слушании.



С июня специальное большое жюри заслушало показания десятков свидетелей, включая многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины. Различные высокопоставленные чиновники Джорджии также дали показания, среди них губернатор Брайан Кемп и государственный секретарь Брэд Раффенспергер.



В прошлом месяце комитет Палаты представителей, расследующий мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп преступно участвовал в "многокомпонентном заговоре" с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял мер, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. Отчет завершил чрезвычайное 18-месячное расследование в отношении бывшего президента и насильственного нападения.



Специальное большое жюри в Джорджии не может выносить обвинительные заключения, но вместо этого может выдать окончательный отчет с рекомендациями относительно действий, которые необходимо предпринять.



Уиллис открыла расследование в начале 2021 года, вскоре после того, как появилась запись телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером от 2 января 2021 года. Во время этого разговора президент предположил, что главное должностное лицо штата по вопросам выборов может "найти" голоса, необходимые для преодоления его проигрыша в штате. Специальное большое жюри в Атланте, которое расследовало возможное вмешательство экс-президента Дональда Трампа на выборах 2020 года в Джорджии, завершило свою работу, приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.Судья Верховного суда округа Фултон Роберт Макберни, который осуществлял надзор за работой коллегии, издал в понедельник двухстраничный приказ о роспуске специального большого жюри, заявив, что оно завершило свою работу и представило окончательный отчет.Длительное расследование было одним из нескольких по всей стране, которые угрожают юридической опасностью для Трампа на фоне его попытки вернуться в Белый дом.Решение о том, обращаться ли за обвинительным заключением к обычному большому жюри, будет принято окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис. Пресс-секретарь Уиллис Джефф ДиСантис заявил, что офис не имеет никаких комментариев относительно завершения работы коллегии.В своем приказе Макберни написал, что специальное большое жюри рекомендовало обнародовать его отчет. Он назначил слушания на 24 января, чтобы определить, следует ли обнародовать весь отчет или его часть, и сказал, что окружной прокуратуре и средствам массовой информации будет предоставлена возможность высказать свои аргументы на этом слушании.С июня специальное большое жюри заслушало показания десятков свидетелей, включая многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины. Различные высокопоставленные чиновники Джорджии также дали показания, среди них губернатор Брайан Кемп и государственный секретарь Брэд Раффенспергер.В прошлом месяце комитет Палаты представителей, расследующий мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп преступно участвовал в "многокомпонентном заговоре" с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял мер, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. Отчет завершил чрезвычайное 18-месячное расследование в отношении бывшего президента и насильственного нападения.Специальное большое жюри в Джорджии не может выносить обвинительные заключения, но вместо этого может выдать окончательный отчет с рекомендациями относительно действий, которые необходимо предпринять.Уиллис открыла расследование в начале 2021 года, вскоре после того, как появилась запись телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером от 2 января 2021 года. Во время этого разговора президент предположил, что главное должностное лицо штата по вопросам выборов может "найти" голоса, необходимые для преодоления его проигрыша в штате.

Трамп и его союзники последовательно отрицали какие-либо правонарушения, при этом бывший президент неоднократно описывал свой разговор с Раффенспергером как "идеальный" и отвергал расследование Уиллис как "чисто политическую охоту на ведьм!".



Министерство юстиции также проводит широкомасштабное расследование усилий, направленных на отмену результатов выборов 2020 года, а также практики сбора средств комитета политических действий Трампа.