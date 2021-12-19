В Штатах объявлен режим национальной чрезвычайной ситуации

17:45 15 Апрель Киев, Украина

Джозеф Байден объявил о национальной чрезвычайной ситуации в Штатах, причиной такого решения стали "нетипичные" действия Москвы, угрожающие безопасности, внешней политике и экономике США



Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном Белым домом.

"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляют определенные вредоносные внешние действия правительства России", – говорится в сообщении.

Байден уточнил, что указ подписан в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. К этому заявлению прилагается сообщение о введении санкций против России.



В качестве примера действий России Байден указал попытки РФ повлиять на выборы в США и у их союзников, злонамеренную киберактивность против США и их союзников, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.