В Штатах объявлен режим национальной чрезвычайной ситуации

Джозеф Байден объявил о национальной чрезвычайной ситуации в Штатах, причиной такого решения стали "нетипичные" действия Москвы, угрожающие безопасности, внешней политике и экономике США.
Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном Белым домом.
Байден уточнил, что указ подписан в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. К этому заявлению прилагается сообщение о введении санкций против России.
В качестве примера действий России Байден указал попытки РФ повлиять на выборы в США и у их союзников, злонамеренную киберактивность против США и их союзников, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.
В качестве примера действий России Байден указал попытки РФ повлиять на выборы в США и у их союзников, злонамеренную киберактивность против США и их союзников, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.
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