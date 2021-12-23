В Шотландии планируют реабилитировать более 3 тыс женщин, которых судили за колдовство

14:21 22 Декабрь Киев, Украина

Организация "Ведьмы Шотландии" подала петицию в местный парламент о помиловании всех осужденных по закону "О колдовстве" 1563 года.



Об этом сообщает The Guardian.



Власти планируют реабилитировать тех, кого признали ведьмами и колдунами в период с 1563 по 1736 год, когда действовал соответствующий закон. Пострадавших насчитали 3837 человек, большинство из которых, а именно 84% – это женщины.



Осужденных обычно душили, а затем сжигали на костре, чтобы не оставить тел для погребения. Многих людей пытали перед смертью, лишая сна, вырывая ногти, а также прокалывая кожу иглами.



Активистки "Ведьма Шотландии" объясняют, что стереотипные колдовские атрибуты, которые могли стать одной из причин обвинений во время охоты на ведьм, были присущи женщинам, которые варили пиво как альтернативу воде.



В котлах готовили алкоголь, метлу вешали над дверью как символ наличия свежего пива, кошек держали для отлова мышей, а острые шляпы надевали для заметности на рынке. Исследовательницы считают, что когда пивоварение начало давать большую прибыль, мужчины постепенно вытеснили женщин из этой отрасли.



По словам адвоката Клер Митчел, в Шотландии казнили в 5 раз больше людей, чем где бы то ни было в Европе.



Идея шотландского правительства о реабилитации осужденных за колдовство не нова. Так, в 2001 году Палата представителей штата Массачусетс в США признала невиновными участниц и участников так называемого процесса над салемскими ведьмами. В результате него казнили 19 женщин, еще одного мужчину раздавили камнями, а от 175 до 200 человек оказались за решеткой.