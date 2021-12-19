В сгоревшем соборе Парижской Богоматери реставрируют орган

19:45 03 Август Киев, Украина

Во Франции начались реставрационные работы по спасению "голоса" Нотр-Дам Де Пари, большой орган уцелел после пожара, теперь необходимо провести комплекс мероприятий по устранению последствий.



Сначала инструмент собираются полностью разобрать, а затем очистить. В органе насчитывается восемь тысяч труб и 115 регистров, которые во время пожара покрылись свинцовой пылью, а некоторые детали намокли. Этот музыкальный инструмент считается голосом Нотр-Дама.





На то, чтобы разобрать инструмент, потребуется около пяти месяцев. Затем элементы поместят в водонепроницаемые контейнеры. Кто будет заниматься чисткой и реставрацией симфонического органа еще неизвестно: власти Франции объявили тендер. Работы должны завершить к апрелю 2024 года. Инструмент также просят вернуть в рабочее состояние.

Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огнем были уничтожены большая часть кровли и шпиль. Пожар смогли потушить только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор. При этом настоятель собора Патрик Шове заявил, что существует 50% вероятности, что его конструкцию невозможно сохранить полностью, реставрационные работы не начнутся до 2021 года.