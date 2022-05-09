В Севастополе Новый год с баннерами Ленина и Сталина

07:16 08 декабря Киев, Украина

Шестой год подряд в Севастополе представители коммунистической партии России поздравляют крымчан с наступающим Новым годом двухметровыми баннерами с изображениями Ленина и Сталина.



Об этом сообщают Крым.Реалии.



Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".



Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после оккупации Крыма и Севастополя Россией в 2014 году. На плакатах изображали молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.