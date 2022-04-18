В сети опубликовали фотографии поверженного ракетами «Нептун» крейсера «москва»

16:00 18 апреля Киев, Украина

В сети в понедельник появились фото, на которых, как утверждается, снят горящий крейсер «Москва» в его последние минуты. Их разместил журналист-исследователь открытых данных, ведущий твиттер под псевдонимом OSINTtechnical.



На фотографиях, опубликованных журналистом, горящий корабль снят в тот момент, когда он уже почти затонул, а над водой видна лишь его верхняя часть. С судна при этом валит дым. Предположительно, снимок сделан утром 14 апреля.

Снимки сразу же разошлись по твиттеру, их детально изучили многие другие журналисты и аналитики. Они уверены, что на кадрах именно «Москва». Военный аналитик H I Sutton , специализирующийся на военных судах, составил схему, наглядно показывающую, какую часть «Москвы»

видно на снимках.

Аналитики отмечают, что фото тонущего крейсера были сделаны, скорее всего, с российского спасательного буксира.



Днем в понедельник журналисты попросили прокомментировать достоверность этих фото пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", — заявил Песков.