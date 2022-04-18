В сети опубликовали фотографии поверженного ракетами «Нептун» крейсера «москва»

В сети в понедельник появились фото, на которых, как утверждается, снят горящий крейсер «Москва» в его последние минуты. Их разместил журналист-исследователь открытых данных, ведущий твиттер под псевдонимом OSINTtechnical.
На фотографиях, опубликованных журналистом, горящий корабль снят в тот момент, когда он уже почти затонул, а над водой видна лишь его верхняя часть. С судна при этом валит дым. Предположительно, снимок сделан утром 14 апреля.
На фотографиях, опубликованных журналистом, горящий корабль снят в тот момент, когда он уже почти затонул, а над водой видна лишь его верхняя часть. С судна при этом валит дым. Предположительно, снимок сделан утром 14 апреля.
Снимки сразу же разошлись по твиттеру, их детально изучили многие другие журналисты и аналитики. Они уверены, что на кадрах именно «Москва». Военный аналитик H I Sutton, специализирующийся на военных судах, составил схему, наглядно показывающую, какую часть «Москвы»
видно на снимках.
Аналитики отмечают, что фото тонущего крейсера были сделаны, скорее всего, с российского спасательного буксира.
Днем в понедельник журналисты попросили прокомментировать достоверность этих фото пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Напомним, крейсер «Москва» затонул 14 апреля при буксировке в порт назначения. По версии Минобороны РФ, из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость — и затонул «в условиях штормового волнения». Правда, судя по метеорологическим данным, никакого шторма в Черном море в тот день не было.
В то же время глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что вооруженные силы Украины поразили ракетный крейсер «Москва» российского флота противокорабельными ракетами «Нептун».
Крейсер стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. По оценке Forbes, его приблизительная стоимость составляла 750 млн долларов.
В то же время глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что вооруженные силы Украины поразили ракетный крейсер «Москва» российского флота противокорабельными ракетами «Нептун».
Крейсер стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. По оценке Forbes, его приблизительная стоимость составляла 750 млн долларов.
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