В Сербии отменили полную боевую готовность армии на границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич упразднил состояние повышенной боевой готовности в Вооруженных силах Сербии на границе с Косово.
Об этом сообщает издание Vecernje Novosti.
Боевая готовность была объявлена 26 декабря из-за ситуации на севере Косово.
Тогда Вучич, как верховный главнокомандующий вооруженными силами Сербии, приказал привести армию и все подразделения МВД в самый высокий уровень боевой готовности .
28 декабря Косово закрыло самый большой пункт пропуска на границе с Сербией.
Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Украина не признает независимость Косово.
Что известно о ситуации в Сербии и Косово
31 июля президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению заявил , что косовская полиция начнет военную операцию против сербов.
21 августа Вучич сказал , что готов защитить сербов, проживающих на территории частично признанного Косово, в случае, если НАТО не вмешается в возможный конфликт.
До этого власти Приштины объявили, что с первого августа начинается выдача специальных документов при въезде в Косово, а сербские документы будут считаться недействительными.
Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает решение Косово. По словам министра, косовские власти "буквально готовят ад в ближайшие дни" для живущих там сербов.
27 августа Сербия и частично признанный Косово договорились о взаимной перерегистрации документов.
В то же время, в ночь на 1 ноября полиция Косово вынесла первое предупреждение транспортным средствам, которые не были перерегистрированы с сербских номеров на номерные знаки Республики Косово. В этот же день Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные.
2 ноября сообщалось, что войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с конфликтной ситуацией в Косово на фоне требований республики по переоформлению документов.
22 ноября стало известно, что Косово отложило планы штрафовать водителей, которые отказываются сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией еще на 48 часов.
24 ноября руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и частично признанное Косово заключили соглашение об использовании сербских автомобильных номерных знаков на косовской территории.
Боевая готовность была объявлена 26 декабря из-за ситуации на севере Косово.
Тогда Вучич, как верховный главнокомандующий вооруженными силами Сербии, приказал привести армию и все подразделения МВД в самый высокий уровень боевой готовности .
28 декабря Косово закрыло самый большой пункт пропуска на границе с Сербией.
Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Украина не признает независимость Косово.
Что известно о ситуации в Сербии и Косово
31 июля президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению заявил , что косовская полиция начнет военную операцию против сербов.
21 августа Вучич сказал , что готов защитить сербов, проживающих на территории частично признанного Косово, в случае, если НАТО не вмешается в возможный конфликт.
До этого власти Приштины объявили, что с первого августа начинается выдача специальных документов при въезде в Косово, а сербские документы будут считаться недействительными.
Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает решение Косово. По словам министра, косовские власти "буквально готовят ад в ближайшие дни" для живущих там сербов.
27 августа Сербия и частично признанный Косово договорились о взаимной перерегистрации документов.
В то же время, в ночь на 1 ноября полиция Косово вынесла первое предупреждение транспортным средствам, которые не были перерегистрированы с сербских номеров на номерные знаки Республики Косово. В этот же день Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные.
2 ноября сообщалось, что войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с конфликтной ситуацией в Косово на фоне требований республики по переоформлению документов.
22 ноября стало известно, что Косово отложило планы штрафовать водителей, которые отказываются сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией еще на 48 часов.
24 ноября руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и частично признанное Косово заключили соглашение об использовании сербских автомобильных номерных знаков на косовской территории.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии