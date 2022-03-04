В Сербии горел оружейный завод и всю ночь взрывались боеприпасы

10:13 04 Июнь Киев, Украина

В ночь с 3 на 4 июня в центре Сербии на оружейном заводе произошло возгорание и развернулся полномасштабный пожар, который перешел на склады с боеприпасами. Склады с оружием взрывались на протяжении всей ночи.

Об этом сообщает Novosti.rs.



Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.

"Большинство рабочих, которые работали во время взрыва, были эвакуированы, а некоторые из них все еще находятся в здании, но их перевели в безопасную часть. Окружающие здания были эвакуированы, и взрывы снова усилились", - говорится в сообщении.

Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.



Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.