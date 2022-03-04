В Сербии горел оружейный завод и всю ночь взрывались боеприпасы

В ночь с 3 на 4 июня в центре Сербии на оружейном заводе произошло возгорание и развернулся полномасштабный пожар, который перешел на склады с боеприпасами. Склады с оружием взрывались на протяжении всей ночи.
Об этом сообщает Novosti.rs.
Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.
Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.
Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.
Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.
Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.
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