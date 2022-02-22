В Сенегале прошел митинг за криминализацию гомосексуализма

Тысячи людей собрадлись на площади Обелиска в Дакаре (Сенегал), чтобы призвать к ужесточению наказания за гомосексуальность.
Мероприятие было организовано ультраконсервативными мусульманскими группами, которые заявляют, что гомосексуальность навязывается им Западом и угрожает их традиционным ценностям.
Люди скандировала: «Сенегал никогда не примет гомосексуальность». Другие держали плакаты с надписями: «Сенегал говорит нет гомосексуализму» и «Мы требуем положить конец повестке дня ЛГБТ».
Сенегал на 95% мусульманская страна, в которой уже запрещены любые «непристойные или противоестественные действия между лицами одного пола», как это прописано в уголовном кодексе. Правонарушители могут быть наказаны лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере от 100 000 до 1 500 000 CFA — около 2500 долларов США.
Но активисты против геев утверждают, что правительство лжет им и что закона на самом деле не существует. Другие говорят, что этого недостаточно.
Предложенный законопроект, предусматривающий увеличение срока тюремного заключения за гомосексуальные отношения до пяти-десяти лет, был отклонен законодателями в январе.
Гомосексуальность криминализирована более чем в половине африканских стран. Многие из этих законов восходят к колониальным временам, когда британские и арабские общины принесли с собой антигомосексуальные ценности.
Но антропологи нашли свидетельства гомосексуализма в доколониальной Африке.
В Сенегале, например, góor-jigéen, что на языке волоф означает «мужчина-женщина», раньше было общепринятым и даже прославленным в сенегальском обществе.
В 1935 году английский антрополог Джеффри Горер писал: «Они никоим образом не страдают в социальном плане... напротив, их ищут как лучших собеседников и лучших танцоров».
Перенесемся в сегодняшний день, когда сенегальцы считают гомосексуальность западным импортом.
Он держал табличку на языке волоф, которая переводится как: «Если поймаешь гомосексуалиста, убей его».
Сиссе сказал, что еще не убивал геев, но был готов сделать это в случае, если он их найдет.
Во время посещения Сенегала некоторые западные лидеры призвали местных законодателей ослабить ограничения в отношении сексуальных меньшинств, на что президент Сенегала Маки Салла сказал - «нас устраивают наши законы».
В мае прошлого года мусульманский коллектив «Самм Джикко Йи» провел демонстрацию, аналогичную воскресному митингу, на которую также собрались тысячи протестующих. В последующие недели активисты ЛГБТ сообщили о росте нападений.
Помимо физического преследования, гомосексуалы в Сенегале также сталкиваются с трудностями при поиске работы, сказал Сулейман Диуф, президент и основатель группы по защите прав ЛГБТ «Свободный Сенегал». Диуф идентифицирует себя как бисексуал и использует вымышленное имя, чтобы защитить свою личность.
Он говорит, что пережил два покушения, которые заставили его искать убежища во Франции. Но он по-прежнему получает сообщения от людей, которые угрожают его маленькой дочери, которая все еще находится в Сенегале.
Проблема в том, что молодежь радикализируется террористическими организациями, чье влияние быстро распространилось по всему Сахелю, сказал он.
По его словам, если Сенегал продолжит идти по этому пути, сексуальные меньшинства могут столкнуться с геноцидом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии