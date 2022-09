В Саудовской Аравии женщина получила 34 года тюрьмы за репосты в Твиттере

19:33 17 августа Киев, Украина

Суд в Саудовской Аравии приговорил к 34 годам лишения свободы подданную страны Сальму аль-Шебаб, за то, что вела аккаунт в Twitter , где ретвитила сообщения правозащитников.

Об этом пишет The Guardian.



34-летняя аль-Шебаб, мать двоих детей, постоянно проживает в Великобритании и учится в Университете Лидса. Она приехала в Саудовскую Аравию в декабре 2020 года во время каникул, чтобы забрать свою семью в Великобританию, ее вызвали ее на допрос, после чего арестовали и завели дело за твиты.

Первоначально суд приговорил аль-Шебаб к шести годам тюрьмы по обвинению в «использовании веб-сайта с целью провокации беспорядков и дестабилизации общественной безопасности» — преступлением сочли ее твиты, в которых содержались призывы выпустить политзаключенных, боровшихся за права женщин, и ретвиты аналогичных сообщений правозащитников.



15 августа 2022 года срок был увеличен до 34 лет — перед апелляцией прокуратура добавила новые обвинения в оказании помощи лицам, намеревавшимся организовать беспорядки. Женщине также запретили еще на 34 года покидать Саудовскую Аравию. У аль-Шебаб есть возможность еще раз подать апелляцию на решение суда.



Как отмечает The Guardian, аль-Шебаб даже не была известной активисткой — на ее инстаграм подписаны 157 человек, на твиттер — меньше трех тысяч. Политические посты не были основным контентом ее твиттера — чаще она выкладывала фотографии своих детей и сообщения о своей жизни.



Приговор был вынесен всего через несколько недель после того, как Саудовскую Аравию впервые посетил президент США Джо Байден. The Washington Post отмечает, что этот случай показал: все обещания по поводу соблюдения прав человека, данные саудовской стороной президенту США, были фарсом. В редакционной статье издание потребовало от Байдена «решительно выступить» против приговора и потребовать освобождения аль-Шебаб.



The Guardian отмечает, что срок для аль-Шебаб стал максимальным из всех, когда-либо назначенных политическим активистам, это свидетельство усиливающихся в королевстве репрессий, когда простое инакомыслие приравнивается к терроризму. Издание также напоминает, что саудовская королевская семья через различные фонды и инвесткомпании контролирует значительное количество акций компании Twitter.