В Саудовской Аравии расширили права одиноких женщин

19:34 16 июня Киев, Украина

Незамужние, разведенные или овдовевшие женщины Саудовской Аравии получили право жить и путешествовать самостоятельно.

Власти страны внесли соответствующую поправку в статью закона о действии шариатских судов, согласно которой каждая взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну.

Об этом сообщила газета Gulf News.

"Взрослая женщина имеет право выбирать, где ей жить. Опекун может сообщить о ней в суд только в том случае, если у него есть доказательства, подтверждающие, что женщина совершила преступление", – говорится в обновленной статье.

В ней также сказано, что "если женщину приговорили к тюремному заключению, она не будет передана своему опекуну по истечении срока".



Подчеркивается, что речь идет только о незамужних женщинах.

"Семьи больше не могут подавать иски против своих дочерей, которые предпочитают жить одни", – заявил адвокат Наиф Аль-Манси.

По его словам, суды не будут рассматривать дела, которым ранее уделялось приоритетное внимание.

Прецедентом к внесению поправки стало дело 32-летней саудовской писательницы Мариам Аль Отайби, которая выиграла трехлетнее судебное разбирательство против своей семьи. Родители обвинили женщину в том, что она покинула родной дом и уехала в Эр-Рияд без разрешения.



Суд вынес историческое решение, признав, что Мариам взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить.