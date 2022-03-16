В Саудовской Аравии расширили права одиноких женщин

Незамужние, разведенные или овдовевшие женщины Саудовской Аравии получили право жить и путешествовать самостоятельно.
Власти страны внесли соответствующую поправку в статью закона о действии шариатских судов, согласно которой каждая взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну.
Об этом сообщила газета Gulf News.
В ней также сказано, что "если женщину приговорили к тюремному заключению, она не будет передана своему опекуну по истечении срока".
Подчеркивается, что речь идет только о незамужних женщинах.
По его словам, суды не будут рассматривать дела, которым ранее уделялось приоритетное внимание.
Прецедентом к внесению поправки стало дело 32-летней саудовской писательницы Мариам Аль Отайби, которая выиграла трехлетнее судебное разбирательство против своей семьи. Родители обвинили женщину в том, что она покинула родной дом и уехала в Эр-Рияд без разрешения.
Суд вынес историческое решение, признав, что Мариам взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить.
Прецедентом к внесению поправки стало дело 32-летней саудовской писательницы Мариам Аль Отайби, которая выиграла трехлетнее судебное разбирательство против своей семьи. Родители обвинили женщину в том, что она покинула родной дом и уехала в Эр-Рияд без разрешения.
Суд вынес историческое решение, признав, что Мариам взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить.
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