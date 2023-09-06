В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни за посты в соцсетях

14:40 31 августа Киев, Украина





Об этом сообщает CBS News.



Приговор был вынесен против Мохаммеда аль-Гамди в июле Специализированным уголовным судом. Обвинения включают в себя "заговор против руководства Саудовской Аравии", "подрыв государственных институтов" и поддержку "террористической идеологии".



Правозащитники заявили, что это дело свидетельствует об интенсивном подавлении критики, опубликованной в социальных сетях, даже через учетные записи, в которых мало подписчиков.



Саид аль-Гамди, брат Мохаммеда и активист, проживающий в изгнании за пределами Саудовской Аравии, сказал, что дело против Мохаммеда по крайней мере частично построено на публикациях на X (ранее Twitter), в которых критиковалось правительство и выражалась поддержка "узников совести" , таких как заключенных религиозных священнослужителей.



По данным Центра по правам человека Персидского залива, аккаунт Мохаммеда аль-Гамди на X имел только девять подписчиков. Саудовская Аравия приговорила к смертной казни критика правительства, осуждавшего коррупцию и нарушения прав человека в социальных сетях.Об этом сообщает CBS News.Приговор был вынесен против Мохаммеда аль-Гамди в июле Специализированным уголовным судом. Обвинения включают в себя "заговор против руководства Саудовской Аравии", "подрыв государственных институтов" и поддержку "террористической идеологии".Правозащитники заявили, что это дело свидетельствует об интенсивном подавлении критики, опубликованной в социальных сетях, даже через учетные записи, в которых мало подписчиков.Саид аль-Гамди, брат Мохаммеда и активист, проживающий в изгнании за пределами Саудовской Аравии, сказал, что дело против Мохаммеда по крайней мере частично построено на публикациях на X (ранее Twitter), в которых критиковалось правительство и выражалась поддержка "узников совести" , таких как заключенных религиозных священнослужителей.По данным Центра по правам человека Персидского залива, аккаунт Мохаммеда аль-Гамди на X имел только девять подписчиков.

«Саудовские суды усиливают репрессии и публично обнародуют свои пустые обещания реформ. Как мир может поверить, что страна реформируется, если гражданину собираются отрубить голову за твиты в аккаунте, у которого менее 10 подписчиков?», — сказала Лина аль-Хатлул, руководитель отдела мониторинга и коммуникаций правозащитной группы ALQST.

Смертная казнь в Саудовской Аравии

Саудовскую Аравию часто критикуют за массовое применение смертной казни. За прошлый год в стране казнили 147 человек. В этом году уже 94 человека.



В отчетах государственных СМИ не уточняется способ смертной казни, но обезглавления были обычным явлением в прошлом.