В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни за посты в соцсетях

Саудовская Аравия приговорила к смертной казни критика правительства, осуждавшего коррупцию и нарушения прав человека в социальных сетях.
Об этом сообщает CBS News.
Приговор был вынесен против Мохаммеда аль-Гамди в июле Специализированным уголовным судом. Обвинения включают в себя "заговор против руководства Саудовской Аравии", "подрыв государственных институтов" и поддержку "террористической идеологии".
Правозащитники заявили, что это дело свидетельствует об интенсивном подавлении критики, опубликованной в социальных сетях, даже через учетные записи, в которых мало подписчиков.
Саид аль-Гамди, брат Мохаммеда и активист, проживающий в изгнании за пределами Саудовской Аравии, сказал, что дело против Мохаммеда по крайней мере частично построено на публикациях на X (ранее Twitter), в которых критиковалось правительство и выражалась поддержка "узников совести" , таких как заключенных религиозных священнослужителей.
По данным Центра по правам человека Персидского залива, аккаунт Мохаммеда аль-Гамди на X имел только девять подписчиков.
Об этом сообщает CBS News.
Приговор был вынесен против Мохаммеда аль-Гамди в июле Специализированным уголовным судом. Обвинения включают в себя "заговор против руководства Саудовской Аравии", "подрыв государственных институтов" и поддержку "террористической идеологии".
Правозащитники заявили, что это дело свидетельствует об интенсивном подавлении критики, опубликованной в социальных сетях, даже через учетные записи, в которых мало подписчиков.
Саид аль-Гамди, брат Мохаммеда и активист, проживающий в изгнании за пределами Саудовской Аравии, сказал, что дело против Мохаммеда по крайней мере частично построено на публикациях на X (ранее Twitter), в которых критиковалось правительство и выражалась поддержка "узников совести" , таких как заключенных религиозных священнослужителей.
По данным Центра по правам человека Персидского залива, аккаунт Мохаммеда аль-Гамди на X имел только девять подписчиков.
Смертная казнь в Саудовской Аравии
Саудовскую Аравию часто критикуют за массовое применение смертной казни. За прошлый год в стране казнили 147 человек. В этом году уже 94 человека.
В отчетах государственных СМИ не уточняется способ смертной казни, но обезглавления были обычным явлением в прошлом.
Саудовскую Аравию часто критикуют за массовое применение смертной казни. За прошлый год в стране казнили 147 человек. В этом году уже 94 человека.
В отчетах государственных СМИ не уточняется способ смертной казни, но обезглавления были обычным явлением в прошлом.
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