В Румынии сошел с рельсов товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой

Неподалеку от с. Рапа-де-Жос (Румыния) утром 14 сентября сошел с рельсов товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой.
Об этом сообщает Gospodarkamorska.
Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.
Отмечается, что в результате аварии два вагона выброшены с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.
Румынская полиция начала расследование причин инцидента, следователи не исключают ни одну из версий происшествия, в том числе разрушение колеи железной дороги или саботаж.
Ранее сообщалось, что болгары протестуют против "бесконтрольного ввоза" украинского зерна. Фермеры утверждают, что украинское зерно не идет по транзиту в Европу, а остается в Болгарии.
Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.
Отмечается, что в результате аварии два вагона выброшены с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.
Румынская полиция начала расследование причин инцидента, следователи не исключают ни одну из версий происшествия, в том числе разрушение колеи железной дороги или саботаж.
Ранее сообщалось, что болгары протестуют против "бесконтрольного ввоза" украинского зерна. Фермеры утверждают, что украинское зерно не идет по транзиту в Европу, а остается в Болгарии.
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