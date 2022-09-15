В Румынии сошел с рельсов товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой

16:17 15 сентября Киев, Украина

Неподалеку от с. Рапа-де-Жос (Румыния) утром 14 сентября сошел с рельсов товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой.

 
Об этом сообщает Gospodarkamorska.

Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.

Отмечается, что в результате аварии два вагона выброшены с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.

Румынская полиция начала расследование причин инцидента, следователи не исключают ни одну из версий происшествия, в том числе разрушение колеи железной дороги или саботаж.

Ранее сообщалось, что болгары протестуют против "бесконтрольного ввоза" украинского зерна. Фермеры утверждают, что украинское зерно не идет по транзиту в Европу, а остается в Болгарии.