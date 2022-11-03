В Румынии произошло самое большое землетрясение за последние два года

Утром в четверг в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - это самое большое землетрясение в стране за последние два года.
Об этом сообщает портал Digi24.
Землетрясение произошло в 6.50 утра на глубине 140 км и было зарегистрировано вблизи следующих городов: 57 км к востоку от Брашова, 75 км к северу от Плоешти, 117 км к юго-западу от Бакеу, 130 км к северу от Бухареста.
Толчки сильно ощущались в столице Румынии Бухаресте.
В МВД Румынии заявили, что пожарные проверяют районы города, уязвимые к землетрясениям, особенно в историческом центре. Пока повреждения не обнаружены.
Об этом сообщает портал Digi24.
Землетрясение произошло в 6.50 утра на глубине 140 км и было зарегистрировано вблизи следующих городов: 57 км к востоку от Брашова, 75 км к северу от Плоешти, 117 км к юго-западу от Бакеу, 130 км к северу от Бухареста.
Толчки сильно ощущались в столице Румынии Бухаресте.
В МВД Румынии заявили, что пожарные проверяют районы города, уязвимые к землетрясениям, особенно в историческом центре. Пока повреждения не обнаружены.
Как сообщает другое издание, отголоски землетрясения, которое произошло рано утром 3 ноября в Румынии, почувствовали некоторые жители Одессы.
По словам горожан, больше всего их ощутили жители Малиновского района. Некоторые рассказывают, что в квартирах звенели люстры и тряслась мебель.
Для сейсмической зоны Вранча землетрясения - это нормальное явление, раз в несколько лет здесь фиксируют толчки магнитудой в диапазоне от 5 до 6. Обычно после таких землетрясений не бывает афтершоков. Румынские сейсмологи утверждают, что разрушения способны вызвать землетрясения магнитудой 6,5 и выше.
По словам горожан, больше всего их ощутили жители Малиновского района. Некоторые рассказывают, что в квартирах звенели люстры и тряслась мебель.
Для сейсмической зоны Вранча землетрясения - это нормальное явление, раз в несколько лет здесь фиксируют толчки магнитудой в диапазоне от 5 до 6. Обычно после таких землетрясений не бывает афтершоков. Румынские сейсмологи утверждают, что разрушения способны вызвать землетрясения магнитудой 6,5 и выше.
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