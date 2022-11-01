В Румынии назначили нового министра обороны

11:58 01 ноября Киев, Украина

Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил Ангела Тилвара в должности министра обороны страны после того, как его предшественник подал в отставку из-за противоречивого заявления о мире в Украине.



Об этом сообщает Romania-Insider.



Кандидатура Тилвара была предложена партией Социал-демократов Румынии (PSD) и утверждена президентом.



Romania Journal отмечает, что Тилвар был сенатором от PSD и главой делегации парламента Румынии в Парламентской ассамблее НАТО.



Отмечается, что он является членом парламента с 2004 года. При этом по специальности Тилвар – учитель английского языка.



Отец Ангела Тилвара ранее работал руководителем Управления контрразведки в городе Вранча.