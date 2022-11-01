В Румынии назначили нового министра обороны

Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил Ангела Тилвара в должности министра обороны страны после того, как его предшественник подал в отставку из-за противоречивого заявления о мире в Украине.
Об этом сообщает Romania-Insider.
Кандидатура Тилвара была предложена партией Социал-демократов Румынии (PSD) и утверждена президентом.
Romania Journal отмечает, что Тилвар был сенатором от PSD и главой делегации парламента Румынии в Парламентской ассамблее НАТО.
Отмечается, что он является членом парламента с 2004 года. При этом по специальности Тилвар – учитель английского языка.
Отец Ангела Тилвара ранее работал руководителем Управления контрразведки в городе Вранча.
Об этом сообщает Romania-Insider.
Кандидатура Тилвара была предложена партией Социал-демократов Румынии (PSD) и утверждена президентом.
Romania Journal отмечает, что Тилвар был сенатором от PSD и главой делегации парламента Румынии в Парламентской ассамблее НАТО.
Отмечается, что он является членом парламента с 2004 года. При этом по специальности Тилвар – учитель английского языка.
Отец Ангела Тилвара ранее работал руководителем Управления контрразведки в городе Вранча.
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