В Румынии начались военные учения вместе с союзниками из 5 стран-членов НАТО

11:18 15 сентября Киев, Украина

В Румынии проходят военные учения НАТО Justice Eagle. учения направлены на повышение оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками.



Об этом сообщило Минобороны Румынии.

"Около 700 румынских солдат многонациональной бригады Юго-Восток и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и США, с более чем 80 единицами техники, участвуют в совместных учениях Justice Eagle 22.II", – говорится в сообщении.

Учения проходят в учебном боевом центре, расположенном в коммуне Смардан на востоке Румынии и продлятся до 23 сентября.





