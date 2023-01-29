В руководстве НАТО заявили, что готовы к прямой конфронтации с россией

В НАТО готовы к прямой конфронтации с россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины. Об этом в субботу, 28 января, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр для португальской RTP.
Он указал, что россия стремится "вернуться в старый Советский Союз" и не первый год приходит в какую-то страну с оружием. Поэтому "НАТО должно быть готово".
Он также отметил, что промышленное производство стран Североатлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести "военную экономику мирного времени".
При этом Бауэр уточнил, что не верит в ядерную войну, поскольку президент рф Владимир путин "не сумасшедший".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждалась разблокировка поставок нового вооружения для ВСУ.
Напомним, ранее генсек НАТО анонсировал, что поставки тяжелого вооружения Украине от западных стран в ближайшее время увеличатся.
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