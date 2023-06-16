В российском Забайкалье сошел с рельсов очередной грузовой поезд

07:27 21 мая Киев, Украина

Не везет, в прямом и переносном смысле, на РЖД (российской железной дороге). Слишком часто стали происходить крушения поездов, причем грузовых. Как говорит рупор Кремля, - "Совпадение? Не думаю".

Вновь, в ночь на воскресенье, 21 мая, в российском Забайкалье сошли с рельсов не менее 12 вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга - Приисковая. Об этом сообщает МЧС рф.

"Ночью 21 мая на перегоне Куэнга - Приисковая (двухпутный участок Забайкальской железной дороги) произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии задерживается поезд Москва – Владивосток, а также отменены пригородные поезда.

Напомним, это один из ряда схожих инцидентов с российскими поездами в последнее время. Так, 18 мая стало известно о взрыве на железной дороге в оккупированном Крыму и сходе с рельсов нескольких вагонов. В разведке Британии заявили, что из-за этого могла быть сорвана доставка ракет и другого вооружения в Севастополь.

В тот же день в Красноярском крае рф сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда.