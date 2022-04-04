В российском посольстве в Германии поймано больше сотни шпионов

11:38 04 апреля Киев, Украина

Посольство России в Германии переполнено замаскированными под дипломатических работников шпионами.

Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, пишет издание Bild.



По данным СМИ, правительство Олафа Шольца сейчас проверяет информацию о наличии сотрудников российских спецслужб среди дипломатов посольства России.



Предварительно речь идет об очень большом количестве дипломатов-шпионов. Bild утверждает, что депортировать из Германии могут до 100 человек посольства России.



Издание n-tv.de ранее подтверждало вероятное наличие в посольстве России шпионов из российских спецслужб.



Что касается работы российских шпионов, то в Германии считают, что они занимаются своей деятельностью в двух основных направлениях. Во-первых, это сбор информации о немецких политиках, бизнесменах, критиках России, с последующей передачей этих данных в Кремль.



Также, отметил эксперт правящей Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер, российские шпионы занимаются расшатыванием ситуации в стране: «Путин позволит своим шпионам делать что угодно, чтобы вбить клин в наше общество».