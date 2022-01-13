В российском даркнете появились данные миллионов избирателей США

16:49 01 Сентябрь Киев, Украина

В российской анонимной сети появилось объявление о возможности доступа к персональным данным нескольких миллионов американцев.

Так, по данным одного из пользователей, у него имеется информация о 7,6 млн избирателей штата Мичиган, а именно: имя, дата рождения, дата регистрации, пол, адрес, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

Жертвами хакеров стали так же жители штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина, а также 62 000 пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.



Пользователи хакерского форума сообщили, что нашли способ монетизировать информацию об американских избирателях с помощью программы госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" (Rewards for Justice)