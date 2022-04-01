В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор области заявил, что ее обстреляли ракетами украинские военные

10:27 01 апреля Киев, Украина





О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В пятницу утром, 1 апреля, в российском городе Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Несколько дней назад там взорвались склады боеприпасов, расположенные в 15 км от украинской границы.О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Произошел пожар на нефтебазе. Все экстренные службы выехали на место, принимают меры по ликвидации», – написал Гладков в Telegram.

Впоследствии россияне попытались обвинить в происшествии Украину, губернатор заявил, что пожар на нефтебазе произошел якобы «в результате авиаудара из двух вертолетов ВСУ "Ми-24", зашедших на территорию России на низкой высоте». В результате пожара пострадали два человека – это работники нефтебазы. Местные власти объявили об эвакуации жителей близлежащих улиц в более безопасное место.

В сети также распространяется информация, что вертолеты были К-52, а таких у ВСУ на вооружении нет.

Российский политтехнолог Станислав Белковский напомнил, что Минобороны РФ бодро рапортовало о якобы полном уничтожении украинской военной авиации еще еще 6-7 марта.

"Поскольку ВВС Украины, по официальной РФ-версии, полностью уничтожены, нефтебазу, несомненно, атаковало НЛО. Инопланетяне таки вмешались в ход спецоперации, причем 1 апреля, которое теперь можно объявить Днем не столько Дурака, сколько Уфолога", - написал Белковский.

После происшествия на заправках начался ажиотаж. В соцсетях активно начали распространяться фото и видео с АЗС в Белгороде. Как видим, там образовались большие очереди.