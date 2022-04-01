В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор области заявил, что ее обстреляли ракетами украинские военные

В пятницу утром, 1 апреля, в российском городе Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Несколько дней назад там взорвались склады боеприпасов, расположенные в 15 км от украинской границы.
О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Впоследствии россияне попытались обвинить в происшествии Украину, губернатор заявил, что пожар на нефтебазе произошел якобы «в результате авиаудара из двух вертолетов ВСУ "Ми-24", зашедших на территорию России на низкой высоте». В результате пожара пострадали два человека – это работники нефтебазы. Местные власти объявили об эвакуации жителей близлежащих улиц в более безопасное место.
В сети также распространяется информация, что вертолеты были К-52, а таких у ВСУ на вооружении нет.
Российский политтехнолог Станислав Белковский напомнил, что Минобороны РФ бодро рапортовало о якобы полном уничтожении украинской военной авиации еще еще 6-7 марта.
После происшествия на заправках начался ажиотаж. В соцсетях активно начали распространяться фото и видео с АЗС в Белгороде. Как видим, там образовались большие очереди.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии