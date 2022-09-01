В российской экономике начинается кризис массовых неплатежей

08:59 01 сентября Киев, Украина

Санкции Запада наложенные на россию за вторжение в Украину, рецессия и сжатие платежеспособного спроса опустошают счета российских компаний, сообщает Finanz.

Неплатежи начали быть серьёзной проблемой, которую невозможно решить.



Доля компаний, оплачивающих счета с просрочкой, по итогам второго квартала 2022 года выросла во всех сегментах - от малого до крупного, следует из данных исследования «СПАРК-Интерфакс».



Не смогли оплатить счета в срок почти треть малых предприятий и ИП: 18,1% допустили просрочку до 60 дней, а 13,3% - больше 60. На конец прошлого года таких было 17% и 9,5% соответственно.



Средних компаний, которые больше 2 месяцев не оплачивают выставленные счета, стало больше почти в полтора раза: сейчас это 6,8%, а на конец 2021 года было 4,7%.



У крупного бизнеса ситуация чуть лучше: доля юрлиц с просрочкой счетов больше 60 дней выросла за полгода с 3,8% до 4,6%. Но при этом еще 17,4% компаний не платят меньше двух месяцев, хотя в начале года таких было 15,7%.



По данным Росстата, на май 2022 года российские организации имели 4,097 триллиона рублей просроченной задолженности, из которых 442 млрд накопили после начала войны. «Просрочка» перед поставщиками и контрагентами выросла на 286 млрд рублей за март-май и достигла 2,594 трлн рублей.



Долги по налогам перед бюджетами всех уровней с начала года практически удвоились и достигли 83,4 млрд рублей. Нет причин ожидать улучшения ситуации. Количество юридических лиц, которые не смогут заплатить налоги будет расти.



Но проблема неплатежей - это проблема не только юридических структур, но и физических лиц. Так просроченную задолженность по кредитам имеют уже 8 млн российских граждан. Это каждый пятый российский заемщик оказался не в состоянии гасить кредит. И до конца года количество должников увеличится. Санкции и снижение доходов делают свое дело.