В россии закрыли филиалы Amnesty и Human Rights Watch

20:09 08 апреля Киев, Украина





Минюст исключил из «реестра представительств международных организаций и неправительственных организации» подразделения 15 организаций — в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, Фонда Белля и Фонда Карнеги. Минюст РФ закрыл российские филиалы Amnesty, Human Rights Watch , Фонда Белля и Фонда Карнеги за "нарушения законодательства".Минюст исключил из «реестра представительств международных организаций и неправительственных организации» подразделения 15 организаций — в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, Фонда Белля и Фонда Карнеги.

Об этом говорится на сайте министерства.



Исключение объяснили "нарушениями действующего законодательства", других подробностей в Минюсте не привели.



Из реестра также убрали филиалы немецких Фонда Фридриха Науманна, Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда Ханнса Зайделя, Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда Розы Люксембург и Немецкого научно-исследовательского сообщества.



Помимо них, исключили представительства швейцарского Фонда Ага Хана, польской ассоциации Wspоlnota Polska и американского Института Международного образования, который оперировал стипендиальной программой Фулбрайта для учебы в США.

Вероятно "нарушением законодательства" является правда, о военных преступлениях оккупантов в Украине и регулярных нарушениях прав человека в россии, которую данные организации регулярно освещают.