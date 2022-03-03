В России заговорили о тысячах погибших в Украине солдат

Нельзя скрыть никакое преступление. Рано или поздно всё становится явным. Власти нескольких регионов России 1-2 марта сообщили о гибели военнослужащих в Украине. Согласно этим сообщениям, погибли 27-летний Игорь Василенко из ХМАО, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии и так далее.

В администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона, “погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции”, не сообщая их имен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики в Украине.

При этом, находящийся под Киевом чеченец Али Бакаев в комментарии изданию «Кавказ.Реалии» назвал слова Кадырова ложью и сослался на информацию от родственников чеченских силовиков.

«Они говорят, что умерших принимают пачками», – добавил Бакаев

Жительница Саратовской области Людмила Ханыгина сообщила о гибели своего сына, российского военнослужащего Максима Ханыгина.

«У него 25 февраля день рождения. Только в этот день, часа в два дня, мне позвонил наш военком. Сказал: “Ваш сын погиб при боевых действиях 24 числа“. А похоронку прислал по вотсапу. И никто ничего больше не объясняет», — рассказала женщина.

Сын сообщил ей 23 февраля, что отправляется на учения.

В белорусском городе Мозырь морги забиты трупами солдат из РФ, в большинстве — этническими чеченцами, сообщила пресс-секретарь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина.

«Дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали реальные потери ВС РФ», — сказала Красулина. «Не дадим скрыть российской пропаганде, что они гибнут и гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал», — добавила она.

Российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что кремлевский режим не предпринимает никаких мер, чтобы вернуть в РФ тела убитых в Украине российских солдат.

По ее словам, Минобороны РФ ввело цензуру, чтобы скрыть масштабы своих потерь, поскольку «даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв».

«Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит. Я звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые», — рассказала Нарусова.

Она также отметила, что Комитет солдатских матерей сейчас “просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда”.

Кроме того, сенатор обвинила кремлевских пропагандистов в создании фейков, как вокруг сегодняшних событий в Украине, так и тех, что происходили в 2014 году.

«Короткая память наших граждан. Я помню, несколько лет назад, когда было наступление на Дебальцево, по-моему… На Первом, на Втором, на НТВ, Соловьев с Киселевым — все показывали сюжет с несчастной женщиной, которая рассказывала про якобы распятого на кресте мальчика на глазах у матери. Но мы-то все помним, что потом это оказалось чудовищным фейком, чудовищной ложью», — подытожила она.

Кровь погибших по чужой вине российских солдат разбудит совесть народа России.