В России заговорили о тысячах погибших в Украине солдат

Нельзя скрыть никакое преступление. Рано или поздно всё становится явным. Власти нескольких регионов России 1-2 марта сообщили о гибели военнослужащих в Украине. Согласно этим сообщениям, погибли 27-летний Игорь Василенко из ХМАО, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии и так далее.
В администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона, “погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции”, не сообщая их имен.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики в Украине.
При этом, находящийся под Киевом чеченец Али Бакаев в комментарии изданию «Кавказ.Реалии» назвал слова Кадырова ложью и сослался на информацию от родственников чеченских силовиков.
Жительница Саратовской области Людмила Ханыгина сообщила о гибели своего сына, российского военнослужащего Максима Ханыгина.
Сын сообщил ей 23 февраля, что отправляется на учения.
В белорусском городе Мозырь морги забиты трупами солдат из РФ, в большинстве — этническими чеченцами, сообщила пресс-секретарь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина.
Российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что кремлевский режим не предпринимает никаких мер, чтобы вернуть в РФ тела убитых в Украине российских солдат.
По ее словам, Минобороны РФ ввело цензуру, чтобы скрыть масштабы своих потерь, поскольку «даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв».
Она также отметила, что Комитет солдатских матерей сейчас “просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда”.
Кроме того, сенатор обвинила кремлевских пропагандистов в создании фейков, как вокруг сегодняшних событий в Украине, так и тех, что происходили в 2014 году.
Кровь погибших по чужой вине российских солдат разбудит совесть народа России.
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