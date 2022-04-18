В России заблокирован советский мультфильм о затонувшем «фашистском» корабле

07:29 18 апреля Киев, Украина

Союзмультфильм заблокировал на YouTube для россиян мультфильм 1973 года «Сокровища затонувших кораблей».

Об этом сообщил телеграм-канал Share.



Там предполагают, что поводом для блокировки стала сцена с затонувшим эсминцем. Герои мультфильма — пионеры — находят его во время подводного путешествия на батискафе «Нептун». Один мальчик заявляет, что это «фашистский эсминец», потому что обычно они «обозначались буквой Z». В кадре на вышедшем из строя корабле начертана маркировка Z-29.



После вторжения в Украину букву Z стали использовать сторонники войны. Этот символ российские военные наносят на военную технику.



Утверждалось, что «Сокровища затонувших кораблей» заблокировали на официальном канале Союзмультфильма. Однако в самой компании это опровергли. Там уточнили, что YouTube-канал «Мультики Союзмультфильма» не является официальным каналом киностудии.



При этом «Сокровищей затонувших кораблей» нет и там. По словам представителей Союзмультфильма, на YouTube не размещается классический контент киностудии. Однако мультфильм можно увидеть на отечественных сервисах: Okko, «Кинопоиск», Premier. Доступ к нему не ограничен.