В россии заблокировали сайты ФБР и ЦРУ

16:54 27 января Киев, Украина

Роскомнадзор" заблокировал сайты Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

российский регулятор обвинил правительственные американские службы в распространении ложной информации. Под запрет также попала платформа Госдепартамента США по борьбе с терроризмом и контрразведкой.



В заявлении, распространенном российскими информационными агентствами и переданном агентством Reuters, говорится: "Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в россии".



В "Роскомнадзоре" заявили, что веб-сайты ЦРУ и ФБР "опубликовали недостоверные материалы и информацию, дискредитирующую российские Вооруженные силы".



В частности, доступ ограничен по запросам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР) и rewardsforjustice.net (платформа Госдепа). При этом "Роскомнадзор" не указывает, кто приказал заблокировать американские ресурсы и на какой срок они заблокированы.