В россии заблокировали сайты Human Rights Watch и ряда украинских СМИ

В России по предписанию прокуратуры заблокировали сайты правозащитной организации Human Rights Watch, под блокировку попали и украинские СМИ: «Апостроф», «Громадське радио», «Днепр Оперативный», MigNews, «Газета.ua» и другие.
Human Rights Watch заблокировали, в частности, за материал о мирных жителях, погибающих во время эвакуации под российскими обстрелами.
Полный список заблокированных последним решением российской прокуратуры ресурсов можно посмотреть здесь.
Напомним, что с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину Кремль начал беспрецедентное общенациональное подавление независимой журналистики и антивоенных протестов. В частности, путем фактического запрета использования таких терминов, как “война” и “вторжение” и криминализации независимого мнения о конфликте.
24 февраля регулятор приказал всем СМИ использовать только официальные, санкционированные государством источники информации, иначе им будет грозить суровое наказание за распространение “фейковых новостей”. Слова “война”, “вторжение” и “нападение” запрещены к использованию при описании военных действий России в Украине. Разрешено использовать только слово “спецоперация”.
28 февраля Роскомнадзор заблокировал “Настоящее время” (Current Times) — дочернюю компанию Радио Свобода/Радио Свобода за распространение “недостоверной” информации о вторжении.
С 1 марта почти все украинские новости недоступны пользователям интернета в России.
Впоследствии в России запретили деятельность всех независимых СМИ. В частности, это телекомпания “Дождь”, радиостанция “Эхо Москвы”, латвийская “Медуза”, критически настроенные российские СМИ “Медиазона”, “Республика” и “Собеседник”, портал низовой активности Activatica и русскоязычные службы ВВС, Голоса Америки и Deutsche Welle.
С 1 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик в твиттере и фейсбуке, обвинив обе компании в распространении “недостоверной” информации о конфликте в Украине. С 4 марта обе платформы соцсетей заблокированы в РФ.
В начале марта в РФ вступил в силу закон о наказаниях за так называемые “фейки” о действиях российских вооруженных сил. Он предусматривает тюремные сроки до 15 лет за распространение информации о действиях военных, которую власти РФ считают ложной.
Также в РФ создали “единый реестр” всех нынешних и бывших сотрудников или членов неправительственных организаций, общественных объединений и медиа-структур, обозначенных как “иностранные агенты”, и лиц, обозначенных как таковые.
Human Rights Watch заблокировали, в частности, за материал о мирных жителях, погибающих во время эвакуации под российскими обстрелами.
Полный список заблокированных последним решением российской прокуратуры ресурсов можно посмотреть здесь.
Напомним, что с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину Кремль начал беспрецедентное общенациональное подавление независимой журналистики и антивоенных протестов. В частности, путем фактического запрета использования таких терминов, как “война” и “вторжение” и криминализации независимого мнения о конфликте.
24 февраля регулятор приказал всем СМИ использовать только официальные, санкционированные государством источники информации, иначе им будет грозить суровое наказание за распространение “фейковых новостей”. Слова “война”, “вторжение” и “нападение” запрещены к использованию при описании военных действий России в Украине. Разрешено использовать только слово “спецоперация”.
28 февраля Роскомнадзор заблокировал “Настоящее время” (Current Times) — дочернюю компанию Радио Свобода/Радио Свобода за распространение “недостоверной” информации о вторжении.
С 1 марта почти все украинские новости недоступны пользователям интернета в России.
Впоследствии в России запретили деятельность всех независимых СМИ. В частности, это телекомпания “Дождь”, радиостанция “Эхо Москвы”, латвийская “Медуза”, критически настроенные российские СМИ “Медиазона”, “Республика” и “Собеседник”, портал низовой активности Activatica и русскоязычные службы ВВС, Голоса Америки и Deutsche Welle.
С 1 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик в твиттере и фейсбуке, обвинив обе компании в распространении “недостоверной” информации о конфликте в Украине. С 4 марта обе платформы соцсетей заблокированы в РФ.
В начале марта в РФ вступил в силу закон о наказаниях за так называемые “фейки” о действиях российских вооруженных сил. Он предусматривает тюремные сроки до 15 лет за распространение информации о действиях военных, которую власти РФ считают ложной.
Также в РФ создали “единый реестр” всех нынешних и бывших сотрудников или членов неправительственных организаций, общественных объединений и медиа-структур, обозначенных как “иностранные агенты”, и лиц, обозначенных как таковые.
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