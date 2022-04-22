В россии заблокировали сайт компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2

18:40 22 апреля Киев, Украина

Роскомнадзор заблокировал сайт компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за нарушения закона о "фейках". На сайте игры, помимо общей информации, размещен текст с призывом к осуждению действий российской армии на территории Украины.

В ведомсте сочли, что это является "призывом к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях", что нарушает ст. 15.3 закона рф «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Разработчики тогда написали: "Аполитичности не место там, куда приходит смерть. Каждая копейка налогов, которые уходят российской федерации, – это финансирование убийства наших детей и близких, разрушение наших городов".



GSC Game World анонсировали новую часть культовой игры еще в 2010 году, после чего проект был поставлен на паузу. Разработка возобновилась в 2018 году, а выход был намечен на 8 декабря 2022 года. Однако после начала войны разработчики заявили, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 снова приостановлена, но будет определенно продолжена после победы.

GSC Game World участвует в сборе средств украинским военным, также компания проводит благотворительную распродажу игр. 15 апреля сообщалось, что от продажи игр им удалось собрать более 800 тысяч долларов, которые будут переданы в благотворительный фонд "Вернись живым".