В россии заблокировали сайт Newsru.com, который уже год как не работает

16:29 22 июня Киев, Украина

Сайт Newsru.com, принадлежащий бизнесмену Владимиру Гусинскому, уже год как не работает, но это не стало помехой для блокировки ресурса.

Силовикам не понравилась новость 2019-го о незаконности призыва в армию рф крымчан . Вероятно, прокуратура обратила внимание на подобные публикации из-за сообщений украинских правозащитников о гибели на войне срочников из Крыма. На самом полуострове эту информацию отрицают, называя ее «абсолютными фейками».

На это обратил внимание журналисты «МО».



Иск подавал помощник военного прокурора 309-й военной прокуратуры гарнизона по фамилии Шишов. Его недовольство вызвала новость от 2 ноября 2019 года «Украина и Human Rights Watch: призыв жителей Крыма в армию россии незаконен и нарушает ст. 51 IV Женевской конвенции». В ней цитировался доклад правозащитников, в котором полуостров назывался оккупированной территорией и говорится о призыве в армию крымчан. В прокуратуре посчитали, что чтение этой информации побуждает людей «к совершению преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства».



Железнодорожный районный суд Симферополя согласился, заявив, что «в статье не признаются результаты общекрымского референдума», и признал новость Newsru.com запрещенной к распространению. Новость про призыв в Крыму стала причиной блокировки и сайта Human Rights Watch — решение вынес 8 июня уже севастопольский суд.



Представителей новостного издания не позвали на слушания. Впрочем, они бы вряд ли пришли, ведь сайт прекратил работу еще в мае 2021 года из-за экономических и политических трудностей.

«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — заявила тогда редакция.

Портал проработал 21 год, изначально являясь сайтом телекомпании НТВ. После захвата телеканала в 2001 году ресурс стал отдельным СМИ и остался под управлением Гусинского.



Под запрет попадают и другие прекратившие работу издания. Так, в рф запретили сайт «Пресса Украины» за новость аж от 2014 года под заголовком «Ни пяди Крыма путинским чекистам».