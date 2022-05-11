В россии за сутки ушли в отставку пять губернаторов

17:23 10 мая Киев, Украина

Главы пяти регионов России в один день досрочно ушли в отставку. У всех — почти одно и то же объяснение. Серийные отставки губернаторов в россии, прочно вошли в политическую практику и даже получили в СМИ название «губернаторопада».



Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что в свои 65 лет он один из самых возрастных среди коллег и "нужно давать дорогу молодым". Он уточнил, что уже 10 лет занимает свой пост, и по законодательству для губернаторов два срока — это максимум.



Глава Кировской области Игорь Васильев по поводу своей отставки заявил, что принял такое решение в связи со скорым окончанием срока полномочий — в 2016 году. Васильев отметил, что намерен «продолжить работу на федеральном уровне».



Рязанский губернатор Николай Любимов объявил, что его первый пятилетний срок скоро заканчивается и на новый он переизбираться не будет.



Саратовский глава Валерий Радаев о своем досрочном уходе сказал, что не будет баллотироваться на выборах и собирается «сосредоточиться на другом направлении работы». В губернаторском кресле он провел десять лет.



О досрочном сложении полномочий «в связи с истечением срока» также сообщил глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, так как он «категорически не хочет» работать в республике: регион считает неблагополучным и депрессивным, назначение туда среди чиновников считается чем-то вроде наказания.



О претензиях Кремля к Жвачкину, чьи полномочия истекают осенью, стало известно в начале февраля. У губернатора низкие рейтинга, а в его регионе высоки риски протестного голосования. Так, в 2020 году в гордуму Томска прошли 19 из 27 кандидатов, получивших поддержку оппозиционера Алексея Навального. Депутатом стала в том числе координатор штаба Навального Ксения Фадеева.



Про возможную отставку Николая Любимова журналисты писали в октябре прошлого года. Причинами его неуспеха назывались отсутствие необходимых для такой должности управленческих качеств, не выстроенная система руководства регионом, неумение наладить контакт с местными элитами.



Про скорый уход Игоря Васильева с поста также сообщалось осенью 2021-го. Одна из главных претензий Москвы к нему — слабое управление Кировской областью и «катастрофически» низкий рейтинг.



Про смену места работы Валерия Радаева ранее не было ничего известно. Он не входил в список губернаторов «на вылет». Наоборот, его позиции были крепки, в октябре он занимал 28 сточку из 84 возможных в рейтинге глав регионов.



Что стало истинной причиной ряда таких решений, остается загадкой.