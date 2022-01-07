В России за передачу государственной тайны задержан "украинский шпион"

11:05 27 Август Киев, Украина

 
Сегодня, 27  августа ФСБ России задержала военного Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле за подозрение в  госизмене.

"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.

Военнослужащий арестован. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.