В России за передачу государственной тайны задержан "украинский шпион"

Сегодня, 27 августа ФСБ России задержала военного Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле за подозрение в госизмене.
"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.
Военнослужащий арестован. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - говорится в сообщении.
Военнослужащий арестован. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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