В россии за «осквернение» георгиевской ленты начнут сажать на 5 лет

16:31 19 апреля Киев, Украина





Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат Госдумы РФ Ольга Занко предложили наделить георгиевскую ленту статусом символа воинской славы. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что необходимо ввести уголовную и административную ответственность за неподобающее отношение к ленточке. Наказанием за это может стать заключение на срок до пяти лет или штраф до 5 млн рублей.



Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что за ношение ленты, например, на сумке наказывать не будут, но если публично сжечь ее, за это последует наказание



Напомним, 19 апреля Молдова запретила использование георгиевской ленты, как символ, который ассоциируется с агрессие России в Украине. До этого аналогичное решение приняли власти Украины и Латвии.