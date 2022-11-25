В россии ввели полный запрет на «пропаганду» ЛГБТ

08:31 25 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



Как отмечает издание, Государственная дума россии единогласно проголосовала за усиление запрета на так называемую "гей-пропаганду", предусматривающую наказание за "пропаганду гомосексуализма" в публичном пространстве.Об этом сообщает BBC.Как отмечает издание, закон получил название "Ответ Блинкену" после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал его как "удар по свободе слова".

"Предлагаемое расширение российского запрета на информацию по ЛГБТКИ+ станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и прав ЛГБТКИ+ в россии. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать права человека и достоинство всех", — отметил он в своем Twitter.

Согласно последней версии закона, любая "пропаганда гомосексуализма", в том числе в книгах, фильмах и в интернете, незаконна и влечет строгие наказания.

"Реклама, книги и фильмы с положительным изображением ЛГБТ будут запрещены, что вызывает обеспокоенность издателей, предупредивших, что это может повлиять на классику русской литературы", - пишет издание.

Кроме того, любые обсуждения в интернете по темам ЛГБТ могут быть заблокированы, также запрету могут подвергнуть продажи товаров с лозунгами или символикой ЛГБТ.



Любому, кто нарушит закон, грозит штраф до 400 000 рублей (около 6600 долларов). При этом компании могут быть вынуждены заплатить до 5 миллионов рублей (82100 долларов). Кроме того, иностранцы и лица без гражданства рискуют попасть в тюрьму или быть выдвореным из россии, если они не подчинятся.



Как заявляют правозащитники и ЛГБТ-группы, расширение закона означает, что любое действие или публичное упоминание ЛГБТ-сообщества станет уголовным преступлением.



Первоначальная версия закона о "гей-пропаганде" была принята в 2013 году. Закон запрещал "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди детей.